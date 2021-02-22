Lüleburgaz Belediyesinden şebeke suyunun tasarruflu kullanılması çağrısı
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Lüleburgaz Belediyesinden şebeke suyunun tasarruflu kullanılması çağrısı

22.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:02
Lüleburgaz Belediyesinden şebeke suyunun tasarruflu kullanılması çağrısı

Lüleburgaz Belediyesi, ilçede ocak ayında yaklaşık 470 bin ton su kullanıldığı belirtilerek suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuldu.

Lüleburgaz Belediyesi, ilçede ocak ayında yaklaşık 470 bin ton su kullanıldığı belirtilerek suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 51 bin 465 abonenin bulunduğu ilçede günde 15 bin ton su kullanıldığı bildirildi.

122 bin 635 kişinin yaşadığı ilçede kişi başına aylık düşen su miktarının 3.8 ton olarak kayıtlara geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde meydana gelen yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte yeraltı suları ve barajlar dolmaya başlarken, Lüleburgaz'da kurak geçen Ocak ayında kullanılan su miktarı düşündürdü. Önümüzdeki yıllarda bir yandan kullanılabilir su kaynaklarının daha da azalacağı, diğer yandan da Türkiye'nin kuraklığın pençesinde olacağı öngörülürken, 51 bin 465 abonenin bulunduğu 122 bin 635 kişilik kent Lüleburgaz'da ocak ayında kullanılan su miktarı 469 bin 956 ton olarak gerçekleşti. Şebeke sularımız biraz daha tasarruflu kullanmalıyız."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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