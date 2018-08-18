Lübnanlı Turistin İlgi Odağı: Türkiye

MAHMUT GELDİ - Türkiye, her kesime hitap eden zengin turizm yelpazesiyle bu yıl da farklı ülkelerden turistler için cazibe merkezi olma özelliğini korudu. Türkiye'yi doğal güzellikleri, dinlenme ve eğlence aktiviteleri bunun yanı sıra alışveriş için tercih edenlerden biri de Lübnanlı turistler.

Lübnan Sivil Havacılık Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar Birimi Başkanı Encal Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı tatil ve kültürel mekanlara ilgi duyan Lübnanlılardan bir kesimin yılda birkaç kez Türkiye'ye seyahat ettiğini belirtti.

Bu yıl Türkiye'ye gelen Lübnanlıların oranının 2017'ye kıyasla ciddi artış gösterdiğini söyleyen Avad, ağustos ayında iki ülke arasında gerçekleştirilen günlük uçak seferlerinin 29 ila 44 arasında değiştiğini ifade etti.

Avad, seyahat acenteleri tarafından sunulan cazip tatil paketleri, dinlenme ve eğlence aktivitelerinin Lübnan vatandaşlarını Türkiye'ye yönlendirmede önemli rol oynadığına dikkati çekti.



Lübnanlı turistler için çok uygun gelen Türkiye'deki bir haftalık tatil paketinin 500 doları geçmediğini aktaran Avad, iki ülke arasında vizesiz girişin de Lübnanlıların Türkiye'yi tercih etmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

"Türkiye'ye ayda iki veya üç kez seyahat eden Lübnanlılar var"

Atlasglobal Havayolları Beyrut bayisi New Plaza Turizm ve Seyahat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fevvaz Fevvaz da Lübnanlı vatandaşların, kısa mesafedeki Türkiye'nin doğa güzelliklerinin tutkunu olduğunu ve aynı zamanda fiyatlar bakımından herkese hitap eden alışveriş merkezlerini çok sevdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki mesafenin kısa olmasının Lübnanlı turisti cezbettiğini belirten Fevvaz, yaz aylarında deniz kıyılarına yönelen turistlerin kış aylarında da İstanbul'u tercih ettiğini dile getirdi.

Türkiye'ye ayda iki veya üç kez seyahat eden müşterileri olduğunu söyleyen Fevvaz, "Günlük Türkiye'ye yaptığımız 4 uçuş ile yaklaşık 800 Lübnanlı turisti taşıyoruz. Yaz mevsimi boyunca Türkiye'ye bizimle uçan Lübnanlı turist sayısının 80 bini geçmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'ye seyahat eden Lübnanlıların geçen yıla oranla ortalama yüzde 50 arttığını ifade eden Fevvaz, Lübnanlıların öncelikli tercihinin İstanbul olduğunu, onu sırasıyla yaz mevsiminde Antalya şehri, Bodrum ve Marmaris gibi tatil ilçelerinin izlediğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına Trabzon, İzmir, Nevşehir-Kapadokya ve diğer turistik bölgelerin Lübnanlı turistlere tanıtımı için birtakım çalışmalar yürütmesi çağrısında bulunan Fevvaz, iki ülke arasındaki karşılıklı seyahat hattının yıl boyunca aktif tutulmasının gerekliliğini vurguladı.

Yılbaşı gecesi gerçekleştirdikleri uçuşla 200 Lübnanlıyı Türkiye'ye getirdiklerini sözlerine ekleyen Fevvaz, "Lübnanlı uçak firmalarının tümü Türkiye'ye ek sefer talebinde bulunuyor. Doğrusu yıl sonunda rekor rakamlar bekliyoruz." diye konuştu.

'Türkiye'ye seyahat edenlerin sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı'

Turizm ve Seyahat Acentesi yetkilisi Rita Ağnatyos da Türkiye ile uzun yıllardır çalıştıklarını dile getirdi.

Bu yıl Lübnanlı turistleri çeken ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyen Ağnatyos, "Lübnanlıların Türkiye'ye ilgisi, 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık yüzde 50 arttı." ifadelerini kullandı.

Ağnatyos, Antalya, Dalaman ve Bodrum'a günlük doğrudan gerçekleştirilen uçuşların Lübnanlıları ciddi anlamda memnun ettiğini ve her müşterinin ikinci veya üçüncü tatil paketi için kendilerine dönüş yaptığını anlattı.

Lübnanlı turistlerin Türkiye'yi tercih etmesinde birçok faktörün etkili olduğunu vurgulayan Ağnatyos, sözlerine şöyle devam etti:

"Lübnanlılar, yakın olmasının yanı sıra vizesiz giriş ve eğlenceli alışveriş gibi birçok avantajdan dolayı Türkiye'ye seyahat ediyor. Türkiye aynı zamanda bütün kesimlere hitap eden etkinlik ve hizmetlerle donanımlı bir ülke. Bu nedenle Lübnanlı turist, 2018 yılında İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine ilgi gösterdi."

2018'in ikinci yarısında da Türkiye'nin Lübnanlıların ilgi odağı olacağını öngören Ağnatyos, Türkiye'nin gelecek dönemlerde de turistlerin cazibe merkezi konumunu muhafaza edeceğini sözlerine ekledi.