Lübnan Dışişleri Bakanı Wehbe istifasını sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan Dışişleri Bakanı Wehbe istifasını sundu

Lübnan Dışişleri Bakanı Wehbe istifasını sundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sundu.

Lübnan'da geçici hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Charbel Wehbe, geçtiğimiz pazartesi ABD merkezli ve Arapça yayın yapan El-Hurra televizyon kanalında katıldığı bir programda Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Wehbe, bu sözleri nedeniyle söz konusu ülkelerle çıkan gerginliğin ardından ülkenin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sundu. Wehbe, Aoun tarafından ülkenin başkent Beyrut'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edilirken, katıldığı programdaki sözlerinin Lübnan ve Lübnan halkı aleyhine kullanılmaması için istifa etme kararı aldığını söyledi.

Ne olmuştu

Wehbe, katıldığı programda canlı bağlantı kurulan Suudi Arabistanlı bir yetkilinin Cumhurbaşkanı Aoun'a yönelik "sayın" ifadesini kullanmaması üzerine "İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz" demişti. Wehbe ayrıca, kardeş ülkelerin Irak'taki Ninova ve Enbar'ın yanı sıra Suriye'deki Tedmur'a DEAŞ terör örgütünü yerleştirdiğini de söylemişti. Sunucunun körfez ülkelerini kast edip etmediğine ilişkin sorusuna karşılık olarak isim vermek istemediğini belirten Wehbe, bu sözleri ile tepki çekmişti.

Programın ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, ülkelerinde görevli Lübnan büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmış ve şikayette bulunmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi de (KİK) Wehbe'nin özür dilemesini talep etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı ise Wehbe'nin açıklamalarının şahsi görüşünü ifade ettiğin, Lübnan devletinin veya Aoun'un tutumunu yansıtmadığını açıklamıştı.

Öte yandan gelen tepkilerden sonra programda sarf ettiği sözler nedeniyle özür dileyen Wehbe, herhangi bir ülkenin ismini vermediğini belirtmiş, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Engin Akyürek Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Adem Büyük Arda Turan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lübnan Dışişleri Bakanı Wehbe istifasını sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 13:45:02. #1.14#

title