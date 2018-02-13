Lösemi Hastası Sancar Odasına Kavuştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan lösemi hastası Yeşim Sancar'ın dayalı döşeli oda hayalini Kızıltepe Belediyesi gerçekleştirdi.

Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan lösemi hastası Yeşim Sancar, hastalığı sebebiyle evinde eğitimini görüyordu. Sancar, geçtiğimiz yarıyıl döneminde karnesini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş'tan aldı. Sancar, Odabaş'a odasının yeniden döşenmesi için istekte bulundu. Hasta kızın isteğini kırmayan Odabaş, oda için çalışma başlattı.

Belediye ekiplerince Sancar'ın odası isteği üzerine beyaz ve pembe mobilyalar yerleştirildi. Odaya bir de kitaplık ve çalışma masası yerleştirildi. Kısa sürede yeni odasına kavuşan Sancar, odasına yeni alınan eşyaların çok güzel olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu anlatan Sancar kendisini hayalindeki odaya kavuşturan Odabaş'a yazdığı mektubuyla teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Odabaş, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte küçük bir çocuğun hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bizler şunun farkındayız ki çocuklar bugünün yarını, yarının umududur. Umudumuz olan çocuklarımızı mutlu etmek en büyük zenginliğimizdir" dedi. - MARDİN