Londra'da 8 aylık hamile kadın cinayeti: İkinci şüpheli yakalandı

İngiltere'de cumartesi günü 8 aylık hamile bir kadının bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ikinci bir şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yakalanan 29 yaşındaki katil zanlısının sorgulanmak üzere Londra'nın güneyinde karakola götürüldüğü ve burada gözaltında tutulacağı aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle