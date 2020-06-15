- Londra'da 24 Mart'tan bu yana kapalı olan mağazalar yeniden açıldı - Londra'da 24 Mart'tan bu yana kapalı olan mağazalar yeniden açıldı İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs salgını nedeni ile 24 Mart'tan bu yana kapalı olan mağazalar bugün yeniden açıldı.

- Londra'da 24 Mart'tan bu yana kapalı olan mağazalar yeniden açıldı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs salgını nedeni ile 24 Mart'tan bu yana kapalı olan mağazalar bugün yeniden açıldı.

İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Başkent Londra'da 24 Mart'tan bu yana kapalı olan mağazalar bugün yeniden açıldı. Başkentte vatandaşların büyük bir kısmı mağazaların yeniden açılması ile işlerinin başına dönerken, bir kısmı ise alışverişe çıktı. İşletmeciler salgın nedeni ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederken, maske takmaya da özen gösterdi. Mağazalara aynı anda sınırlı sayıda müşteri alınırken, girişlerde ise el temizleme jeli dağıtıldı. Maske takma zorunluluğu getirilen toplu ulaşımda ise mağazaların yeniden açılması ile yoğunluk yaşandı. Dünyanın en büyük metro ağlarından biri olan Londra Metrosu'nda polis tarafından maske takma kuralı sıkı şekilde denetlendi.

Öte yandan İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 296 bin 857'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 736'ya ulaştı. İngiltere, Avrupa'da koronaya bağlı can kaybının en fazla yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA