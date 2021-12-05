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Lider Trabzonspor'un ilk transferi Kouassi (YENİDEN)

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Lider Trabzonspor'un ilk transferi Kouassi (YENİDEN)

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un ilk transferini Başkan Yardımcısı, Ertuğrul Doğan açıkladı.

TRABZON (DHA) -

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un ilk transferini Başkan Yardımcısı, Ertuğrul Doğan açıkladı. Bordo mavili takım Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı hücum oyuncunun Trabzon'a geleceği ve resmi imza atacağı öğrenildi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi hafta içinde Trabzon'a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Bordo-mavili kulübün ara transfer döneminde yapmayı planladığı 3-4 transferden ilki Evrard Kouassi olacak. Kanat bölgesinde forma giyen Kouassi, 2015 yılından beri Çin'de forma giyiyordu. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Kouassi 1 gol atma başarısı gösterdi. Kouassi, kariyeri boyunca oynadığı 226 resmi maçta 77 gol atıp 43 asist yaptı.


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