Lider farklı kazandı! Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor. Bordo-Mavililer ligin iddialı ekiplerinden Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

İLK YARIDA GELDİ

Bordo-Mavililer maçı erken kopardı. Trabzonspor'da perdeyi 5. dakikada Nwakaeme açtı. Nwakaeme 26'da bir kez daha sahneye çıktı. 36. dakikada Cornelius ceza sahası içinde şık bir gol kaydetti. Dorukhan 39'da ilk yarının skorunu belirledi.

PENALTI KAÇTI

İkinci yarıda tempo ilk yarıya göre düşük kaldı. Alanyaspor'da 67. dakikada Wilson Eduardo penaltı vuruşundan yararlanamadı. Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince Bordo-Mavililer 3 puana uzandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Alanyaspor 0-4 Trabzonspor

Dakika 84: Bakasetas çıkıyor, Yunus Mallı oyuna giriyor.

Dakika 82: Alanyaspor'da Efecan Karaca oyundan ayrıldı, yerine Oğuz oyunda.

Dakika 80: Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır, 79. dakikada yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.

Dakika 79: Savunma arkasına Djaniny kaçtı. Tecrübeli forvet net pozisyonda dışarıya vurdu. Karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi.

Dakika 77: Karşılaşmada tempo iyice düştü.

Dakika 71: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz oyundan çıktı, yerlerine Berat Ozdemir, Kouassi ve Djaniny girdi.

Dakika 67 PENALTIYI KURTARDI: Uğurcan Çakır, Wilson Eduardo'nun penaltısını kurtardı.ı.

Dakika 65: Savunma arkasına sarkan Daniel Candeias kale önüne çevirmek isterken yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 63: Alanyaspor'da Tayfur oyuna girdi, Cristian Borja oyundan ayrıldı.

Dakika 59: Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Daniel Candeias savunma arkasına sarkan Nemanja Milunovic'e gönderdi, onun kaleye gönderdiği top direk dibinden auta gitti.

Dakika 54: Maç Trabzonspor'un kontrolünde geçiyor. İkinci yarıda oyun durağan.

Dakika 39 GOL: Trabzonspor Dorukhan'ın golüyle farkı 4'e çıkardı.

Dakika 36 GOL: Trabzonspor Andreas Cornelius'un golüyle farkı üçe çıkardı.

Dakika 32: Sol çaprazda topu alan Anthony Nwakaeme ortasını yaptı, kale önünde topu kontrol eden Anastasios Bakasetas çaprazdan kaleye gönderdi kaleci Marafona topu kornere çeldi.

Dakika 26 GOL: Sol kanattan topu alan Tymoteusz Puchacz arka direğe doğru ortaladı, o bölgede iyi yükselen Cornelius kafayı vurdu, Marafona çıkardı. Dönen topu kale önündeki Anthony Nwakaeme tamamladı ve fark iki ye çıktı.

Dakika 25: Efkan'ın vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi, seken topta boş kaleyle karşı karşıya kalanEfecan'ın vuruşu direğin üstünden dışarı gitti.

Dakika 15 DİREKTEN DÖNDÜ: Serbest vuruşta Bakasetas topun başına geldi. Yunan yıldızın şık vuruşu üst direkte patladı.

Dakika 10: Emre Akbaba savunma arkasına sarkan Efecan'ı düşündü, ancak savunmada Tymoteusz Puchacz araya girdi.

Dakika 9: Fatih Aksoy geriden Efecan'ı kaçırmaya çalıştı. Top hızlı kaldı.

Dakika 8: Trabzonspor golden sonra da baskısını artırdı. Alanyaspor bu dakikalarda topu ayağında tutmakta zorlanıyor.

Dakika 5 GOL: Alanyaspor'da baskı gören kaleci Marafona topu uzaklaştımak isterken bir anda top ceza yayı üzerindeki Dorukhan'a çarptı, yükselen top Anthony Nwakaeme'nin önüne düştü. Nwakaeme yarım vole ile tek vuruş yapıp topu ağlara gönderdi.

Dakika 2: Sağ kanattan topu Visca'dan alan Bruno Peres içeriye ortasını yapmak istedi ancak savunma araya girdi.

Dakika 2: İki takım da temkinli. Birbirlerini tartıyorlar.

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