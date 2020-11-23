Libya Ulusal Petrol Kurumu'na saldırı girişimi önlendi
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Libya Ulusal Petrol Kurumu'na saldırı girişimi önlendi

23.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:01
Libya Ulusal Petrol Kurumu'na saldırı girişimi önlendi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Trablus'taki karargaha silahlı bir grubun saldırı hazırlığında bulunduğu belirtildi.

 Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Trablus'taki karargaha silahlı bir grubun saldırı hazırlığında bulunduğu belirtildi.Bir  grup silahlı kişinin, Libya'nın  NOC'ın Trablus'taki karargahına saldırmay teşebbüs ettiği bildirildi. Saldırı girişiminin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu belirtildi. Sosyal medyada yayılan bir videoya göre saldırı düzenleyen grubun  binanın önündeki yolu araçlarla kapattı. Videoda grubun bir üyesi olduğu belirtilen saldırganın, NOC Başkanı Mustafa Sanallah'ın istifasını talep ettiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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