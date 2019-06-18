Libya'daki UMH Fransa ile güvenlik iş birliğine yeniden başladı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Fransa ile askıya alınan güvenlik alanındaki iş birliğinin yeniden başladığını duyurdu.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa yaptığı yazılı açıklamada, Fransa ile 18 Nisan 2019'da askıya alınan güvenlik alanındaki iş birliğinin yeniden başlamasına karar verildiğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e destek verdiği gerekçesiyle UMH, Fransa ile yürüttüğü güvenlik iş birliğini askıya almıştı.

General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA