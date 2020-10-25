Libya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
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Libya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

25.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:53
Libya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Libya'da 1639 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Libya'da 1639 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1639 kişinin daha enfekte olduğu, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Son verilere göre, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 795'e, vaka sayısı ise 56 bin 13'e yükseldi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 30 bin 731 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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