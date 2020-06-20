LGS birinci oturumu başladı Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki iki oturumlu merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki iki oturumlu merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

Çorum'da sınava girecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Sınavların yapılacağı okulların bahçesine öğrenci ve görevli haricindeki kişilerin girmesine izin verilmedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada Çorum'da 140 ortaokuldaki 663 salonda yapılan sınava 9 bin 543 öğrencinin katıldığını, 2 bin 96 öğretmen ve 524 personelin de sınavda görev aldığını söyledi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sınav yapılacak okullara siperlikli koruyucu maske, el ve zemin dezenfektanı, sıvı sabun, eldivenden ve 36 bin cerrahi maske gönderildiğini belirten Sarı, "Sınavda öğrencilere her oturum için 2 adet maske verilecek. Sınavda görevli olan tüm öğretmenlerimiz temizlik konusunda hassas davranacak olup, gerekli tedbirleri harfiyen uygulayacaklardır." dedi.

Sinop'ta da LGS kapsamında düzenlenen sınava öğrenciler, sosyal mesafe kuralı uygulanarak alındı.

Kaynak: AA