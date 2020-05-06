LG Velvet Fiyatı Duyuruldu! İşte Özellikleri
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LG Velvet Fiyatı Duyuruldu! İşte Özellikleri

LG Velvet Fiyatı Duyuruldu! İşte Özellikleri
06.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:44

LG'nin çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli olan Velvet'in fiyatı belli oldu. LG Velvet tanıtılmadan fiyatı ortaya çıktı.

LG'nin çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli olan Velvet'in fiyatı belli oldu. LG Velvet tanıtılmadan fiyatı ortaya çıktı. Gelin hep beraber LG Velvet'e yakından bakalım.

LG Velvet Fiyatı

Şirket, telefonun 15 Mayıs'tan itibaren Güney Kore'de yaklaşık 734 ABD Doları karşılığında satılacağını ve 8 ila 14 Mayıs tarihleri ??arasında ön siparişlere başlayacağını doğruladı. 734 dolar şu anki kur ile 5.275 TL'ye tekabül etmekte.

LG Velvet Özellikleri

6.8 inç Full HD+ çözünürlük sunan ekran ile gelecek olan LG Velvet, Snapdragon 765G yonga setinden güç alacak. 8 GB RAM'e sahip olacak olan cihazda 128 GB dahili depolama alanı bulunacak. Akıllı telefonun arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer alacak.

Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde olacak: 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens, 5MP derinlik sensörü. Cihazın ön kısmında ise 16 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunacak. 4.300 mAh bataryadan beslenecek olan LG Velvet, 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile gelecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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