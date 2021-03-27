LEC bahar mevsimi normal sezonunun en iyi 5 orta koridoru sizlerle, Blue listede

LEC'in en iyi orta koridorları.

LEC'in orta koridor havuzu yetenek olarak uzun süredir bu kadar güçlü olmamıştı.

Veteranlar, yeni yetenekler ile kafa kafaya giriyor ve lig genelinde en yetenekli pozisyon orta koridor olabilir. LEC orta koridor oyuncuları zamanla güçleniyor ve sonunda bir ton oyuncunun birbiri üzerine gittiğini savaştığını ve en iyiyi bulduğunu görüyoruz.

İşte 2021 bahar mevsimi normal sezonundaki en iyi beş LEC orta koridor oyuncusu.

5) Blue

Blue'nun çabaları, SK'in mevsim ortasında bu kadar başarılı olmasının ana nedeniydi. League of Legends istatistik sitesi göre Blue, bu mevsimde SK'nin verdiği hasarın yüzde 27,6'sını oluşturdu ve bu, tüm LEC orta koridor oyuncuları arasında bu kategorideki en yüksek oran. SK'in dördüncü ve altıncı haftalar arasındaki beş maçlık galibiyet serisi sırasında, Schlake 04'ten Abbedagge ve MAD Lions'tan Humanoid dahil birçok orta koridoru geride bıraktı.

4) Abbedagge

Schalke, bahar mevsimi playofflarına zorlukla girmesine rağmen, Abbedagge, takımın tüm mevsim boyunca takımın playoff potası içinde olduğundan emin olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. göre bir KDA ve yüzde 69'luk bir öldürme katılım oranı ile çok iyi bir sezon geçirdi. Kontrol büyücüsü metası, Abbedagge'a son derece iyi uyuyor. Bu baharda mevsiminde oyunlarının büyük çoğunluğunu Orianna ve Azir gibi şampiyonlarda oynadı.

3) Humanoid

Sezon arasında MAD Lions'ın çekirdeğindeki değişikliklere rağmen, Humanoid'in takımın taşı ve temeli statüsü 2021 sezonunada taşındı. Ekip, Armut ve Elyoya'yı takıma ekleyerek üst tarafını yeniledi, ancak Humanoid, LEC'e yeni katılanlarla birlikte oynamaya hiç yabancılık çekmedi. Bu mevsim, 2020'de olduğu gibi performans göstermeyi başardı ve MAD Lions'ın bahar mevsimi normal sezonunda üçüncü sırada bitirmesine yardım etti.

göre Humanoid, bireysel olarak 3.0 KDA ve 520.3 DPM kaydetti. Ancak onu öne çıkaran şey denemeler yapma isteğiydi. Humanoid, Lucian ve Tristana gibi AD orta koridor şampiyonlarını sonuna kadar kucakladı.

2) Larssen

Rogue'un muhteşem bir şekilde parladığı bu mevsimde Larssen'ın ileri adım attığını ve üst seviye bir orta koridora dönüştüğünü gördük. Bahar Mevsimi boyunca, Larssen ile göre bu baharda tüm LEC orta koridor oyuncuları arasında en yüksek ve ligdeki tüm oyuncular arasında ikinci sırada yer aldı.

1) Caps

Orta koridorun kralı bu mevsimde üstünlüğünü gösterdi. Gol.gg'e göre, iyi bir KDA ve 572.4'lük bir DPM ile Caps, G2 Esports'un ilk sıraya yükselmesinin omurgası oldu.

Yine de, Caps'in bu mevsimki performansıyla ilgili en etkileyici bulduğumuz şey, kapsamlı şampiyon havuzunda bulunan her şampiyonu ne kadar tutarlı bir şekilde oynadığı oldu. Twisted Fate ve Ryze gibi kontrol büyücülerinden Ekko ve Akali gibi AP suikastçılarına kadar. Caps bir kez daha zahmetsizce LEC'in tepesine çıktı.

Kaynak: Playerbros