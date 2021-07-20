Lazio'da 'Bella Ciao' krizi: Yeni transfer Hysaj'ın direniş marşına aşırı sağcı taraftar grubu tepki gösterdi

İtalya'da Serie A takımlarından Lazio'nun yeni transferi Elseid Hysaj, takıma katılışını "Bella Ciao" şarkısıyla kutlayınca Lazio'nun faşizmi savunan fanatik grubunun sert tepkisine hedef oldu.

İtalya'da Serie A takımlarından Lazio'nun yeni transferi Elseid Hysaj, takıma katılışını "Bella Ciao" şarkısıyla kutlayınca Lazio'nun faşizmi savunan fanatik grubunun sert tepkisine hedef oldu.

Arnavutluk asıllı 27 yaşındaki Hysaj'ın, Napoli takımından Lazio'ya transferi sonrası geçen hafta sonu düzenlenen bir yemekte bu şarkıyı söylerken görüldüğü video sosyal medyada hızla yayıldı. Lazio'nun aşırı sağcı fanatik grubu, takımlarının yeni futbolcusunun faşizme direnenlerin marşı haline gelen Bella Ciao şarkısını söylemesini öfkeyle karşıladı.

İtalyan basınındaki haberlere göre bir grup aşırı fanatik, geçen Pazar günü Lazio ekibinin kampta olduğu Auronzo Di Cadore kasabasındaki oteli ve restoranına giderek açıklama talep etti. Fanatikleri diğer futbolcular araya girerek yatıştırdığı bildiriliyor.

Fanatik grup ayrıca Pazartesi akşamı Roma'da bir caddedeki üst geçide "Solucan Hysaj, Lazio faşisttir" yazılı bir pankart astı ve pankartın görüntülerini paylaştı.

Lazio fanatiklerinin bu eylemleri üzerine, terör de dahil organize suçlar ve özel operasyonlardan sorumlu polis birimi Digos devreye girdi.

İtalyan basını, fanatik grubun tepkisi üzerine Hysaj'ın Bella Ciao söylerken görüldüğü videoların "suçmuş gibi" sosyal medyadan silinmeye başladığına dikkat çekti. Videoyu ilk yayımlayan kişi olduğu anlaşılan Lazio oyuncusu Luis Alberto da daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

"Bella Ciao", İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgaline ve faşist yönetime direnen partizanlarla özdeşleşmiş bir şarkı.

Lazio'nun "Ultras" olarak anılan fanatik taraftarları ise aşırı sağ ve faşizme yakınlığı tartışmalara neden olan bir grup. Bu fanatik grubu, takımın taraftarlarının yalnızca bir kısmını temsil etse de Lazio'nun sıklıkla aşırı sağ siyasi görüşle birlikte anılmasına neden oluyor. Ultras ekibi Lazio maçlarında komünizm karşıtı marşlar söylemeleri ve sokaklara astıkları faşizm yanlısı afişlerle de tanınıyor.

Lazio yönetimi ise "Bella Ciao vakası" üzerine yaptığı açıklamalarda Elseid Hysaj'a sahip çıktı ve fanatik grubun pankartını kınadı. Kulübün açıklamasında, "Lazio Spor Kulübü, futbolcu Elseid Hysaj'a yönelik utanç verici pankartı şiddetle kınıyor… Bu vakayı siyasi amaçla kullanmak isteyenlerle aramıza mesafe koyuyoruz" denildi.

Lazio'nun açıklamasında Hysaj'ın Bella Ciao söylemesinin "gayrı resmi ve dostane bir ortamda gerçekleşen bir hadise olduğu" da belirtildi.

Lazio'yu destekleyen ancak fanatik grubun dışında yer alan bazı taraftarlar da sosyal medyada "Ben Hysaj'ın yanındayım" etiketiyle paylaşımlar yaptı. Bu Lazio taraftarları arasında Hysaj'ın Bella Ciao şarkısının bağlamını bilmediğini ve "La Casa de Papel" isimli popüler Netflix dizisine atıfla bu şarkıyı söylediğini iddia edenler de oldu.

Sosyal medyada tartışmaya dahil olan bazı Lazio taraftarları da "Ben faşist değilim, Lazio faşist değil, taraftar kitlemiz faşist değil. Faşist pislikler, elinizi Lazio'dan çekin, biz sizin esiriniz değiliz" gibi ifadelerle fanatik gruba tepki gösterdi.