Lavrov ve Tillerson Suriye'yi Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'yi görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'nin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve Birleşmiş Milletler himayesinde barış sürecinin geliştirilmesi konularının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlanması, Birleşmiş Milletler himayesinde barış sürecini ilerletilmesi ve Suriye'nin geniş bir üyelikle Soçi'de toplanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin Suriye'deki durum tartışıldı" denildi. - MOSKOVA