Lavrov: İdlib'de Suriye'yi Durdurmak, Nusra'yı Desteklemektir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ülke ismi vermeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye ordusunun İdlib'deki harekatını durdurmaya çalışan ülkelerin asıl amacının Nusra Cephesi'ni desteklemek olduğunu söyledi.

Lavrov, Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetinin "insani yardım amacıyla bu iki bölgede en az bir ay süreyle harekatlarını durdurması" çağrıları yapıldığını hatırlatarak, insani durumun özellikle abartıldığını öne sürdü.

Rus RIA Novosti haber ajansına konuşan Lavrov, şu anda Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) adıyla varlığını sürdüren Nusra Cephesi'nin, BM Güvenlik Konseyi tarafından "terörist bir örgüt" olarak tanımlandığını ve şu an İdlib ve Şam'ın dış mahallelerinden Doğu Guta'nın bu örgütün denetiminde olduğunu kaydetti.

Lavrov asıl sorunun bu olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Varılmış bütün anlaşmaların kabul ettiği gibi terörizmle savaş hiç bir şeyle sınırlanamaz ve El Kaide'nin bir alt birimi olan Nusra Cephesi'ne karşı esasen yalnızca Rus Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen Suriye ordusu'nun savaşıyor olması bizi çok kaygılandırıyor."



'Nusra'yı terbiye etsinler'

Rusya Dışişleri Bakanı "Suriye ordusunun harekatlarını durdurması çağrılarının -ve aynı anda bizim getirdiğimiz Nusra Cephesi'nin de ateşi keseceği konusunda garanti isteyen önerinin- reddedilmesinin arkasında gizli bir arzu yatıyor: Nusra Cephesi üzerindeki baskının azaltılması" diye konuştu.

Lavrov, Batılı ülkeleri Nusra Cephesi üzerindeki "inkar etmedikleri" etkilerini kullanmaya çağırdı.

Rus bakan "Eğer amacımız insani sorunları çözmek ise o zaman her şeyden önce terör örgütünün terbiye edilmesi lazım. Aksi halde, yok edilecektir. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Buna karşılık Lavrov, bu durumdan sivil halkın etkilenmemesi ve sivillerin korunması için her türlü önlemin alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.