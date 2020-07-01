Lapseki'de Kabotaj Bayramı kutlandı Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramının 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramının 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin önderliğinde bir araya gelen protokol üyeleri deniz şehitleri anısına çelenk sunumu yaptı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile etkinlik sona erdi.

Kaymakam Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 'Kabotaj Bayramınız Kutlu Olsun' mesajı taşıyan çelen bıraktı. Sosyal mesafeye riayet edilen kutlamalarda, protokol üyeleri maske takmayı da ihmal etmedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA