Lahey Mahkemesi Rusya'ya kesilen 50 milyar dolarlık cezayı onayladı, Moskova karara itiraz edecek

18.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:04

Hollanda'nın Lahey kentindeki temyiz mahkemesi, Rusya'nın geçmişte dünyanın en büyük petrol şirketlerinden olan Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmeden Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararını onayladı.



Lahey Bölge Mahkemesi'nin Rusya lehine verdiği bozma kararını inceleyen Lahey Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin yargı yetkisine sahip olduğu ve bölge mahkemesinin verdiği kararın yanlış olduğunu belirterek, Rusya'nın 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle