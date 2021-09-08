LAHANA ÜRETİCİSİ FİYATTAN MEMNUN
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LAHANA ÜRETİCİSİ FİYATTAN MEMNUN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'nin Bor ilçesi Kaynarca Köyü'nde 15 bin dekarda yaklaşık 210 bin ton üretilen lahananın hasadına başlandı.

NİĞDE'nin Bor ilçesi Kaynarca Köyü'nde 15 bin dekarda yaklaşık 210 bin ton üretilen lahananın hasadına başlandı.

Lahana üretimi yapan Kaynarca Köyü Muhtarı Ferit Başer, Kaynarca Köyü'nde 15 bin dekarda yaklaşık 210 bin ton lahana üretildiğini kaydetti. Türkiye'nin her bölgesine ve yurt dışına da lahana gönderdiklerin ifade eden Başer, "Geçim kaynağımız yıllardır lahana. Tane olarak 3 ila 4 lira arası pazarlama yapıyoruz. Birinci kırım 4 lira, ikinci kırım 3 lira olarak pazarlıyoruz. Lahana üretiminde Türkiye genelinde birinciyiz. Bu sene ümitliyiz. 2 TIR, ihracata gönderdik. İç tüketim bu günlerde az ama kışa doğru bu tüketimin artmasını bekliyoruz" dedi.

Lahana üreticisi Yunus Emre Akbulut ise, lahanaların organik damlama sistemiyle yetiştiğini belirtirken, "Bunlar bizim ata tohumumuz. Fiyatımız 4 liraya gidiyor. Bu sene iyi bir kazanç bekliyoruz. Bu sene 100 dönüm kadar ektim. 180 bin lahana eder? diye konuştu.

LAHANA ÜRETİCİSİ FİYATTAN MEMNUN
LAHANA ÜRETİCİSİ FİYATTAN MEMNUN
LAHANA ÜRETİCİSİ FİYATTAN MEMNUN
LAHANA ÜRETİCİSİ FİYATTAN MEMNUN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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