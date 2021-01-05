Kuzey Marmara Otoyolu'nda demir yüklü tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır devrildi.

Alınan bilgiye göre, İ.Y'nin kullandığı tırın, otoyolun Bakırköy istikametinde henüz bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu, kasasındaki profil demirleri yola savruldu.

Sürücünün yara almadığı kaza sonrasında, demirlerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız