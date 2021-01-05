Kuzey Marmara Otoyolu'nda demir yüklü tır devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda demir yüklü tır devrildi

05.01.2021 00:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 01:00
Kuzey Marmara Otoyolu'nda demir yüklü tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır devrildi.

Alınan bilgiye göre, İ.Y'nin kullandığı tırın, otoyolun Bakırköy istikametinde henüz bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu, kasasındaki profil demirleri yola savruldu.

Sürücünün yara almadığı kaza sonrasında, demirlerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Kaza Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Marmara Otoyolu'nda demir yüklü tır devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 01:00:30. #1.14#
title