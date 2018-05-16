Kuzey Kore'den Amerika ile yapılacak tarihi zirve için iptal sinyali

Washington nükleer silah programının sonlandırılmasında ısrar ediyor, Pyongyang yönetimi ise 12 Haziran'da gerçekleşecek tarihi randevuyu gözden geçirebileceği tehdidini savurdu. Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatı yeniden gerilimi zirveye taşıdı, resmi haber ajansı KCNA gövde gösterisinin bir 'işgal provası' olduğunu duyurdu. Resmi açıklamada ise "ABD'nin saçma açıklamalar yaparak zirve öncesi bizi provoke etmesi çok talihsiz" denildi.

12 HAZİRAN'DA SİNGAPUR'DA YAPILACAK

Kuzey Kore, Washington'ın nükleer silahlardan vazgeçmesinde ısrar etmesi halinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan tarihi zirveye katılmayı yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Trump ve Kim zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyor.

Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

KUZEY KORE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı KCNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan "ABD bizi köşeye sıkıştırır ve tek taraflı olarak nükleer silahlarımızdan vazgeçmemizi isterse, görüşmelere olan ilgimizi kaybederiz ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir" dedi.

Bakan Yardımcısı Kim, zirvenin Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltması için büyük umutlar taşıdıklarını ve harika bir geleceğe yönelik büyük bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Ancak Kim "Fakat, ABD'nin saçma açıklamalar yaparak zirve öncesi bizi provoke etmesi çok talihsiz" diye de ekledi.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMELERİ İPTAL ETMİŞLERDİ

Kuzey Kore daha önce de bugün Güney Kore'yle yapılması planlanan üst düzey görüşmeleri, Güney Kore'nin ABD'yle birlikte yaptığı ortak askeri tatbikata duyulan öfkeyi gerekçe göstererek iptal etmişti.

Resmi haber ajansı KCNA tatbikatın bir 'provokasyon' ve 'işgal provası' olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise zirveye yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve Kuzey Kore'nin tutumundaki herhangi bir değişiklikten haberleri olmadığını belirtti.

Güney Kore'yle bugün yapılması beklenen görüşmeler, 27 Nisan'daki Kuzey-Güney zirvesinin devamı niteliğindeydi.

Görüşmelerin, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgede bulunan Panmunjomkışlasında yapılmasına karar verilmişti.

TARİHİ ZİRVENİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

İki ülkenin temsilcilerinin, tarihi zirvede yapılan anlaşmaların ayrıntılarını görüşmesi planlanıyordu.

Bunlar arasında Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve 1953'te imzalanan ateşkes anlaşmasını bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi de vardı.

İki liderin ortak açıklamasında uzlaşma sağlandığı belirtilen diğer konular şöyleydi Other points the leaders agreed in a joint statement were:

İki ülke arasındaki "düşmanca faaliyetlere" son verilmesi

Askerden arındırılmış bölgeyi bir "barış bölgesine" dönüştürmek ve propaganda yayınlarına son vermek

Askeri gerilimin azalması koşuluyla bölgede silahların azaltılması

ABD ve Çin'in de katılacağı dörtlü görüşmeler için çalışmak

KUZEY KORE'Yİ ÇILDIRTAN ASKERİ HAMLELER

Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatları Kuzey Kore'yi sık sık öfkelendiriyor.

Kuzey Kore geçmişte bu tatbikatların ardından 'topyekûn saldırı' tehdidinde bulunmuş ve 'ateşe benzin dönmek' olarak tanımlamıştı.

Max Thunder adı verilen son askeri tatbikata aralarında B-52 bombardıman uçakları ve F-15 avcı uçakları da dahil 100 savaş uçağı katılıyor.

ABD ve Güney Kore tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu ve 1953 tarihli savunma anlaşması temel alınarak yapıldığını savunuyor.

KCNA'nın haberinde "ABD, Güney Kore makamlarıyla ortak yaptığı provokatif askeri hengame ışığında, planlanan Kuzey Kore-ABD zirvesinin kaderini dikkatli bir şekilde değerlendirmek zorundadır" denildi.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise "Toplantıyı planlamaya devam edeceğiz" derken, ABD'nin Kuzey Kore'nin tutumundaki herhangi bir değişiklik konusunda bilgilendirilmediğini belirtti. (Kaynak: BBC Türkçe)