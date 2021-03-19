- Kuzey Kore, Malezya ile ilişkilerini kesti
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- Kuzey Kore, Malezya ile ilişkilerini kesti

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:53

- Kuzey Kore, Malezya ile ilişkilerini kesti Kuzey Kore hükümeti, Malezya ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu.

- Kuzey Kore, Malezya ile ilişkilerini kesti

PYONGYANG - Kuzey Kore hükümeti, Malezya ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu.

Kuzey Kore hükümeti, Malezya'nın Kuzey Koreli bir suçlunun ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönündeki kararı üzerine Malezya ile diplomatik ilişkilerin sona erdirildiğini açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malezya'da yaşayan bir Kuzey Kore vatandaşına karşı ABD tarafından yöneltilen kara para aklama suçlamalarının "saçma bir uydurma ve devletin başlıca düşmanı tarafından yönetilen saf bir komplo" olduğu savunuldu. Açıklamada, ABD baskısına boyun eğerek Kuzey Kore'ye karşı büyük düşmanca tavır gösteren Malezya ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, olayın arkasında bulunduğu savunulan ABD'nin de bedel ödeyeceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuzey Kore'nin diplomatlarını Malezya'dan çekip çekmeyeceği veya ne zaman çekeceği henüz belli değil. Kuzey Kore ile Malezya arasındaki bağlar, 2017 yılında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüşmediği üvey kardeşinin Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanında öldürülmesinden bu yana neredeyse kopmuş durumdaydı.

- Kuzey Kore, Malezya ile ilişkilerini kesti
- Kuzey Kore, Malezya ile ilişkilerini kesti
- Kuzey Kore, Malezya ile ilişkilerini kesti
- Kuzey Kore, Malezya ile ilişkilerini kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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