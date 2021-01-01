Kuzey Kore lideri, tüm Kuzey Korelilere yeni yıl mektubu gönderdi
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Kuzey Kore lideri, tüm Kuzey Korelilere yeni yıl mektubu gönderdi

01.01.2021 08:28 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:32
Kuzey Kore lideri, tüm Kuzey Korelilere yeni yıl mektubu gönderdi

Kuzey Kore Devlet Ajansı (KCNA) tarafından verilen bilgiye göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl sebebiyle vKuzey Korelilere mektup göndererek "Yeni yılda da halkımızın ideallerinin ve arzularının gerçekleşeceği yeni çağı daha erken yaşatmak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Devlet Ajansı (KCNA) tarafından verilen bilgiye göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl sebebiyle vKuzey Korelilere mektup göndererek "Yeni yılda da halkımızın ideallerinin ve arzularının gerçekleşeceği yeni çağı daha erken yaşatmak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.   

Geçmiş yılların aksine yeni yıl konuşması yerine tüm vatandaşlarına mektup gönderen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un babasının ve büyükbabasının mezarını ziyaret ettiği açıklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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