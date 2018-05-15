Kuzey Kore, ABD ile Yapılacak Görüşmeyi İptal Etmeye Hazırlanıyor

AFP ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Kuzey Kore çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Güney Kore görüşmesini iptal ederken ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmenin de iptal edilebileceğini duyurdu. İptalin gerekçesi ise Güney Kore ile ABD'nin gerçekleştirdiği askeri tatbikat.

GÜNEY KORE İLE YAPILMASI BEKLENEN GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

AP'nin Güney Kore'nin Yonhap Haber ajansına dayanarak verdiği habere göre, Kuzey Kore, Güney Kore ile çarşamba günü yapılması planlanan görüşmeyi iptal etti.

Kuzey Kore ayrıca ABD ile Güney Kore arasında süren askeri tatbikatlar nedeni ile ABD ile yapılacak görüşmeyi de iptal etme tehdidinde bulundu.

GÖRÜŞME İLE GERİLİMİN AZALMASI HEDEFLENİYORDU

Kuzey Kore ve Güney Kore'nin Çarşamba günü bir sınır köyünde bir araya gelmesi ve sınır gerilimini azaltacak önerileri görüşmesi bekleniyordu.

Ayrıca Kore savaşı nedeni ile Kuzey ve Güney'de ayrı düşen ailelerin durumları da görüşülecek konular arasındaydı.

KUZEY KORE, TRUMP GÖRÜŞMESİNİ SORGULAMAYA BAŞLADI

Yonhap Ajansı Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın Pyongyang yönetiminin Çarşamba günü gerçekleştirilecek görüşmeyi iptal ettiği haberini geçtiğini duyurdu.

Ayrıca Pyongyang'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore ideri Kim Jong Un arasında önümüzdeki ay için gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi de sorguladığı belirtildi. ABD ve Güney Kore arasındaki askeri tatbikat Cuma günü başlamıştı.