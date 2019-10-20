Kuzenlerine özenerek başladığı tekvandoda başarıdan başarıya koşuyor

20.10.2019 12:00

Milli sporcu Azra Çavuş, 6 yıl önce kuzenlerine özenerek başladığı tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonu olmanın gurur ve sevincini yaşıyor.

Tekirdağ'da yaşayan Azra Çavuş, 6 yıl önce kuzenleri Işıl ve İdil Zafer'e özenerek tekvandoya başladı.

Okuldan arta kalan zamanlarında gittiği spor salonunda antrenörü Oğuzhan Tokgöz nezaretinde çalışmalarını sürdüren 15 yaşındaki sporcu, 2017'de Mısır'da düzenlenen 3. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda ve bu yıl 4-6 Ekim'de İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 44 kiloda altın madalya kazandı.

Azra Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Tekvandonun kendisine çok şeyler kazandırdığını anlatan genç sporcu, şöyle konuştu:

"Kuzenlerim bu sporu yapıyordu, ben de onlara özenerek tekvandoya başladım. Milli takıma 2 sene önce girdim. Türkiye'de çeşitli şampiyonalara katıldım ve dereceler aldım. Daha sonra dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Şampiyonalardan Türkiye'ye başarılarla dönünce çok mutlu oldum. Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim. Zorlu maçlar yaptım. Bu sefer kendi hocam yanımda olmadığı için biraz endişeliydim ama yine de derece aldım. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için gurur duyuyorum."

Antrenör Oğuzhan Tokgöz ise genç sporcunun 6 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Işıl Zafer'in birinci, Azra'nın ise beşinci olduğunu anlatan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Şampiyonadan sonra milli takım seçmeleri yapıldı. Işıl ve Azra, seçmelerde rakiplerini yenerek milli takımda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Şampiyonada birinci gün Azra'nın maçları vardı. İlk turda İtalyan rakibini yendi. Daha sonra çok iyi durumda olan Yunan rakibini rahat geçti. Ardından finalde Rus rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olup bizi gururlandırdı. Azra'nın finalde bayrakla koştuğunu görünce gözyaşlarımı tutamadım."

Kaynak: AA