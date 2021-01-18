Kuveyt Emiri, hükümetin istifasını kabul etti
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Kuveyt Emiri, hükümetin istifasını kabul etti

18.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:08
Kuveyt Emiri, hükümetin istifasını kabul etti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, hükümetin 13 Ocak'ta sunduğu istifayı kabul etti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, hükümetin 13 Ocak'ta sunduğu istifayı kabul etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevini sürdüreceğini söyledi.

Ülkede geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet 14 Aralık 2020'de göreve başlamıştı.

Kuveyt milletvekillerinin "anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasının geciktirilmesi ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Başbakan Sabah aleyhinde Meclise gensoru önergesi vermesinin ardından, kabine üyeleri 12 Ocak'ta Başbakan Şeyh Sabah'a istifalarını sunmuştu.

Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah da 13 Ocak'ta hükümetin kurulmasından bir ay sonra istifasını Kuveyt Emiri'ne sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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