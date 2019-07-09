KÜTAHYA Kumar operasyonunda 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan atlayıp kaçarken yakalandı

Kumar operasyonunda 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan atlayıp kaçarken yakalandı

Kütahya'da polis ekiplerince kumar oynandığı belirlenen bir adrese yapılan operasyonda, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yakalama kararı bulunan bir şüpheli 5 metre yüksekliğindeki balkondan atlayıp kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde bir adreste kumar oynatıldığını belirledi. Savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri apartmanın 2'nci katındaki daireye girdiklerinde M.K. (43) isimli şüphelinin mutfak balkonundan atlayıp kaçmaya çalıştığını fark etti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten bina boşluğuna atlayan M.K. polis ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemede M.K.?nın 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Kumar operasyonunda ise dairede 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Kumarhane şüphelilerinin binanın giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası kurdukları belirlenirken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA