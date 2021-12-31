Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtıldı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlandı. Kütahya için öncelikli 6 afet türü tespit edildi. 276 eylem, 20 hedef belirlendi. Vali Ali Çelik, "Bugün bizim için bir başlangıç noktası. Tüm paydaşlarımızla planın içinde tanımlanan eylemlerin takipçisi ve yerine getiricisi olacağız" dedi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 74 kamu kurum/kuruluşu, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör, meslek odaları ve STK'lardan 145 sistem katılımcıyla hazırlanan Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında, paydaşların katılımıyla yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya'nın öncelikli afet türleri; deprem, kentsel ve orman yangınları, sel ve taşkınlar, heyelan ve kaya düşmesi, endüstriyel ve KBRN kazaları ile maden kazaları olarak tespit edildi.

İRAP Kütahya kapsamında öncelikli afetler ile diğer afetlerdeki riskler tek tek ele alınarak 276 eylem, 20 hedef ve bir amaç belirlendi.

"Esas olan önleyici tedbirler"

Vali Ali Çelik, AFAD Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte Türkiye'nin son 10 yılda afetlere müdahale, arama ve kurtarma çalışmalarındaki başarılarıyla dünyanın sayılı ülkeleri arasında olduğunu söyledi. Afetlerin ardından yaşanan can kayıpları, maddi ve manevi kayıpları da aktaran Vali Çelik önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Kütahya'nın öncelikli afet türleri başta olmak üzere tüm afet risklerini azaltmak amacıyla hazırlanan İRAP Kütahya'nın sahada uygulanmasının tüm paydaşların asli görevi olduğunun altını çizen Vali Çelik, "Bundan sonra bizlere düşen bu planın sahada uygulaması için kurumsal anlamda kurumların ve bireysel anlamda yöneticilerin ya da uygulayıcıların yapmaları gereken hususların tamamını bilerek, takip ederek ve gerektiği zaman dilimi içerisinde de karar ve uygulamaya yönelik işlemleri tesis etmek. Bugün bizim için bir başlangıç noktası. Tüm paydaşlarımızla planın içinde tanımlanan eylemlerin takipçisi ve yerine getiricisi olacağız" diye konuştu.

Afetten sonra yaşanan sosyal ve ekonomik zararların göz önünde bulundurularak farkındalığın artırılması gerektiğini kaydeden Vali Çelik, "Vatandaşlarımızın desteği özellikle bu işin arkasındaki gücü sağlamada önemli bir rol alacak. Devletimizin beklentisi bütün paydaşların etkili bir iletişimle bu sürecin yönetilebilmesi için paydaşların katkıda bulunması. İnşallah yapılan çalışmaların sahada uygulaması da başarıya ulaşır" dedi.

Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı'na katkı sunan Dumlupınar Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür belgesi veren Vali Ali Çelik, tüm paydaşlara katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA