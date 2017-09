Kütahya'dan Yazar Emin Çölaşan'a Tepki

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın 8 Eylül'de kaleme aldığı 'Zafertepe Çöplüğü' başlıklı yazısı Kütahyalılardan büyük tepki topladı.



Çölaşan, yazısında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sonrasında çekilen fotoğraflara dayandırdığı iddiasında alanda hiçbir temizliğin yapılmadığını savundu. Çölaşan'a cevap ise Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut'tan geldi. Başkan Karabulut, Zafertepe'de yılın 365 günü temizliğin yapıldığını söyleyerek, "O fotoğrafı çeken ve yazı yazanları esefle kınıyorum. Bizler bu toprakları kazanmak için canını veren, gazi olanların torunlarıyız. Onlar bu toprakların değerini bilmeyenler. Benim babaannem bu topraklar için canını hiçe sayarak gazi olmuştur. Kaldı ki bizler yetkililer olarak burada törenlerin en güzel ve sorunsuz geçmesi için adeta seferber oluyoruz. Aynı şekilde de törenler de dahil olmak üzere alanın temizliğini her daim gerçekleştiriyoruz. Gazetelere konu olan olay törenlerin hemen bitiminde çekilmiş ve ne gariptir ki kutlamalardan yaklaşık on gün sonra gündeme getirilmiştir" dedi.



"Bizler burada çalışmayı ibadet sayarız" diyen Başkan Karubulut, şunları kaydetti: "Biz burada yapılan her çalışmayı ibadet sayıyoruz ama onlar bunu anlayamaz. Onların tek derdi bizleri kötülemek. Alanı gezdiğinizde etrafın ne kadar temiz olduğunu gözlerinizle göreceksiniz."



Zafertepe'ye İzmit'ten ziyarete gelen bir vatandaş ise, "Burası çok güzel ve temiz. Bizler ecdadımızın kanıyla kazandığı toprakları görmek istedik ve bunun için geldik. Burada her şey çok güzel, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.



Zafertepe Çalköy'de oturan bir vatandaş ise "Buranın temizliği her zaman yapılıyor. Bırakın 364 günü 365 temizdir, gereken her türlü ilgi alaka fazlasıyla yapılıyor." diyerek iddiaları yalanladı. - KÜTAHYA