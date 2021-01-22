Kütahya'da ikinci itfaiye istasyonu binası açıldı
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Kütahya'da ikinci itfaiye istasyonu binası açıldı

22.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:57
Kütahya'da ikinci itfaiye istasyonu binası açıldı

Kütahya'da yapımı tamamlanan İtfaiye Müdürlüğünün ek hizmet binası, düzenlenen törenle açıldıKütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafertepe Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, mevcut istasyonun kentin doğu bölgesine yaklaşık 20 kilometre mesafede olduğunu, muhtemel bir durumda...

Kütahya'da yapımı tamamlanan İtfaiye Müdürlüğünün ek hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafertepe Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, mevcut istasyonun kentin doğu bölgesine yaklaşık 20 kilometre mesafede olduğunu, muhtemel bir durumda gecikme yaşanmaması için ikinci bir istasyonun gerekli olduğunu belirtti.

Yapımı tamamlanan İtfaiye Müdürlüğü ek hizmet binasını hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Şehrimizin yaklaşık 20 kilometrelik uzun ve ince bir yapıda. Mevcut itfaiye istasyonumuz merkez ve Batı Kütahya bölgesine yakın ama, Doğu Kütahya bölgesi, yani Zafertepe ve Organize Sanayi Bölgesine uzaktı. Acil bir durumda bu bölgeye geç geliyordu. O nedenle, şehrin iki alt bölgeye bölünerek burada bir istasyon yapılması gerekiyordu. İmar düzenlemeleri yaparken yerinde inceldik ve 'neresi olabilir' dedik. Belediyemize ait parselin burada olmasından dolayı hemen kararını aldık ve ihale süreci başlattık. Yapılan bu hizmetin mahallemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmet verecek itfaiye personelimiz başta olmak üzere, tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

İtfaiye Müdürü Enes Karadaş ise İtfaiye Müdürlüğü Zafertepe Grubu ek binanın 702 metrekare alandan oluştuğunu ve içinde eğitim odası, araç parkı, amir odası, lokal, danışma, giyinme odası, misafirhane ve yemekhanenin bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından binanın açılışı yapıldı.

Törene, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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