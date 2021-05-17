Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köyde pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi.

Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köyde 10 günlüğüne karantina başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Işıklar köyünde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı bildirildi.

Karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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