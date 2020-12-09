Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası
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Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası

09.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:40
Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Karaova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan bir kişi, kıyıda 2 ölü deniz kaplumbağası görünce Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye giden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, ölen kaplumbağalardan birinin "chelonia mydas", diğerinin "caretta caretta" türünden olduğunu tespit etti.

Sürücü, kaplumbağaların balıkçı ağlarına takılarak öldüğünü düşündüğünü belirtti. Kaplumbağa ölüleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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