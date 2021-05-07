Son Dakika | Kuşadası'nda hakkında 33 yıl 7 ay hapis cezası kararı bulunan kişi, kontrol noktasında yakalandı

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 33 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası kararı bulunan kişi, jandarma kontrol noktasında yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 33 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası kararı bulunan kişi, jandarma kontrol noktasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yeniköy Mahallesinde oluşturduğu kontrol noktasında yapılan denetimde durdurulan otomobildeki Cemil Ç'nin cinayete teşebbüs ve yaralama gibi 16 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Hakkında 33 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edilen Cemil Ç, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun