Kuşadası'nda 23 Nisan kutlamaları başladı
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Kuşadası'nda 23 Nisan kutlamaları başladı

Kuşadası'nda 23 Nisan kutlamaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Meydanı önünde pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen çelenk koyma töreni ile başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Meydanı önünde pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen çelenk koyma töreni ile başladı. Kuşadası Belediyesi ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlar için gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 101'inci kuruluş yıl dönümü, korona virüs salgını nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da evlerde kutlandı. Bayram nedeniyle Atatürk Anıtı'nda korona virüs tedbirleri gözetilerek bir tören düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşuna geçilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

"Gün boyu devam edecek"

Kutlamalar, Kuşadası Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında gün boyunca düzenleyeceği çeşitli etkinlikler ile devam edecek. Etkinlikler kapsamında, Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu, kentin tüm mahallelerinde sokak konserleri verecek. Ayrıca rengarenk balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenerek hazırlanan 3 özel araç 13.00 ile 18.30 saatleri arasında kenti dolaşarak vatandaşların bayram coşkusuna eşlik edecek. Araçlarda 3 DJ ile 3 animatör canlı performans sergileyecek. 23 Nisan coşkusu, akşam saat 21: 00'de vatandaşların İstiklal Marşı'nı okumak için balkonlara çıkmasıyla sona erecek. - AYDIN

Kuşadası'nda 23 Nisan kutlamaları başladı
Kuşadası'nda 23 Nisan kutlamaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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