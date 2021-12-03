Kuşadalı milli karateci Akarkan, Başkan yardımcısı Turan ile bir araya geldi

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Dünya Karate Federasyonu'nun düzenlediği Karate 1 Dünya Gençlik Ligi'nde üçüncülük madalyası kazanan Kuşadalı Milli Takım sporcusu Bilge Akarkan'ı makamında ağırladı. Genç sporcu Akarkan ve antrenörü Saliha Doğanay Erel'e çeşitli hediyeler veren Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Uluslararası bir organizasyonda elde ettiğiniz başarıyla bizleri gururlandırdınız" dedi.

Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonlarından Karate 1 Dünya Gençlik Ligi'nin üçüncü etabı 19 Eylül'de İstanbul'da yapıldı. 57 ülkeden 886 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'den 135 sporcu tatamiye çıktı. Milli Takım sporcusu Kuşadalı Bilge Akarkan organizasyonda verdiği mücadeleyle 3'üncülük madalyası kazandı. 2019 yılındaki Türkiye Karate Şampiyonası ile 2020 yılındaki Balkan Şampiyonası'nda da derece kaydeden sporcu Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı makamında ziyaret etti. Genç sporcuya Milli takım antrenörü Saliha Doğanay Erel de eşlik etti.

Uzun yıllardır Milli Takım antrenörlüğü yapan Saliha Doğanay Erel, nazik davetleri için Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a teşekkür ederek "Kuşadası Altın Güvercin Gençlik Spor Kulübü'nün genç yeteneği Bilge Akarkan, Milli Takım formasıyla çok büyük başarılar elde etti. En son İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Dünya Gençlik Ligi'nde 3'üncülük madalyası aldı. Desteğiniz ve davetiniz bizleri çok mutlu etti" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise "Kuşadası Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Genç hemşehrimiz Bilge Akarkan'ın başarılarını takip ediyoruz. Uluslararası bir organizasyonda elde ettiğiniz başarıyla bizleri çok gururlandırdınız. Hem genç sporcumuza hem de onu bu zorlu müsabakalara hazırlayan kıymetli hocamıza kendim ve Belediye Başkanım Ömer Günel adına çok teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN