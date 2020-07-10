Kurum: "Kırıkkale'ye dünyaya örnek olacak bir millet bahçesi projelendirdik"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılayanların çiçek takdimi Bakan Kurum'un defter imzalaması Bakan Kurum'a hediye ve forma takdimi Bakan Kurum'un açıklaması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
10.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılayanların çiçek takdimi
Bakan Kurum'un defter imzalaması
Bakan Kurum'a hediye ve forma takdimi
Bakan Kurum'un açıklaması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA