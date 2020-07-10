Kurum: "Kırıkkale'ye dünyaya örnek olacak bir millet bahçesi projelendirdik" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılayanların çiçek takdimi Bakan Kurum'un defter imzalaması Bakan Kurum'a hediye ve forma takdimi Bakan Kurum'un açıklaması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılayanların çiçek takdimi Bakan Kurum'un defter imzalaması Bakan Kurum'a hediye ve forma takdimi Bakan Kurum'un açıklaması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA