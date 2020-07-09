Kurum: "Deprem ile ilgili dönüşümümüzü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz" İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. (2) Kaynak: AA