Kurtuluş Coşkusu 99'uncu Yılında

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programında şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sahnelendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın 8 Eylül 1922'te özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Bu güzel vatan uğruna mücadele eden kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım, Ali Öztozlu ve Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli Daire Başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Törende ilk olarak Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, siyasi parti temsilcileri ve dernekler tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının da okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı.

"Topyekun Bir Kurtuluş Destanı Yazılıyor"

Konuşmasına Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize minnet ve şükran duygularını ifade ederek başlayan Başkan Ergün, "Bugün bir kutlama, bugün bir bayram günü olabilir. Aynı zamanda aziz atalarımızı anma ve bugünlere nasıl geldiğimizi de anlama günüdür. Sevr anlaşmasıyla silahlarına el konulmuş, orduları dağıtılmış ve her bir köşesi düşman postalı altında ezilen bir millet vardı. Bu şartlar altında; 19 Mayıs 1919'da kendisine inanan bir avuç yiğitle birlikte bir adam, Samsun'a hareket ediyor. Anadolu'yu karış karış gezerek, Amasya'da, Erzurum'da ve Sivas'ta kongreler düzenleyip kahraman Türk halkını demir bir yumruğa dönüştürüyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz haykırışıyla topyekun bir kurtuluş destanı yazılıyor. Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustos 1922'de; "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri! " emriyle güzel yurdumuzu düşman işgalinden temizlemeye başlıyor. 30 Ağustos 1922'de Türk Milleti'nin zaferiyle sonuçlanan ve kısa bir sürede destan yazan kahraman Türk ordusu, hızla batıya hareket ederek, işgal altında harap ve bitap düşmüş milletimizin yüzünü aydınlatıyor" dedi.

Güzel Şehrimiz 8 Eylül 1922'de Özgürlüğüne Kavuştu

Manisa'nın 26 Mayıs 1919'da işgal edildiğini belirten Başkan Ergün, "İşgal ordularına karşı şehrimizin dört bir yanında direniş başlıyor. Müftü Alim Efendi, Gördesli Makbule Hanım, İbrahim Ethem Bey, Bakır'lı Saçlı Efe, Demirci Akıncıları ve nice isimsiz kahraman, işgalcilere vatan topraklarını teslim etmemek için destansı bir mücadele veriyor. Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin Manisa'mıza ulaşmasıyla, güzel şehrimiz 8 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuşuyor. 3 yıl 3 ay 12 gün süren zulüm ve kederin yerini sevinç gözyaşları alıyor. Geride oldukça acı bir tablo kalıyor. Yenildiğini anlayan işgal kuvvetleri, şehrimizi ateşe vererek; 10 bin 700 ev, 13 Camii, 2 bin 728 Dükkan, 19 Han, 26 Bağ kulesi, 3 Fabrika, 5 Çiftlik ve bin 740 Köy evini yakıyor. Ayrıca resmi kayıtlara göre 3 bin 500 vatandaşımız yakılarak, 855 kişi kurşunlanarak, bin 200 kişi de vahşice kesilmek suretiyle, tam 5 bin 555 vatandaşımız şehit ediliyor" diye konuştu.

"Geçmişimizi Unutturmamak adına Çalışıyoruz"

Başkan Ergün, "O günlerden bugünlere kolay gelmediğimizi, atalarımızın kanları ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yaptığını çocuklarımıza en güzel şekilde anlatmamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu düşünceden hareketle, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir çalışmaya daha imza attık. İçerisinde değerli 2 profesör hocamızın yer aldığı, birbirinden kıymetli 38 akademisyen tarafından 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltten oluşan önemli bir eseri Manisa'mıza kazandırmış olduğumuzu mutlulukla bildiriyorum. Bu eser, kurtuluş savaşı döneminde Manisa il genelindeki yaşananları gözler önüne seren ve yakın geçmişimize ışık tutan önemli bir kaynak oldu. Böyle bir eseri kazandırmış olmaktan gurur duyuyor, emeği geçen akademisyenlerimize ve profesör hocalarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. "Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkümdur" diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, geçmişimizi unutturmamak adına bu önemli eser, kütüphanelerimizdeki yerini aldı" dedi.

"Gelecek Nesillere Bugünlere Nasıl Geldiğimizi Anlatacağız"

Manisa'da bir kurtuluş müzesi inşa etmek için de çalışma başlatıldığını dile getiren Başkan Ergün, "Yeni Büyükşehir Belediye Hizmet Binamızın yanına yapmayı planladığımız bu önemli projemizi de Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa'mızın Çanakkale Savaşları'nda en çok şehit veren 5. il olması nedeniyle şehitlerimizin anısına şehrimize kazandırdığımız Çanakkale Şehitleri Anıtı; onun yan tarafında inşa ettiğimiz Kurtuluş Savaşı Kahramanları Anıtı; Gördes ilçemizde hayata geçirdiğimiz Şehit Makbule Hanım Meydanı gibi sayısız eserle kahraman atalarımızın isimlerini her yerde yaşatmaya özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Bu toprakları bizlere vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk, O'nun kahraman silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısını yaşatacağız. Bizlere emanet ettikleri bu toprakları kutsal bilerek, büyük lider Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere bugünlere nasıl geldiğimizi en güzel ve en doğru şekilde anlatacağız. Çünkü biliyoruz ki, dünyada birçok mazlumun Türk'ün bir ve güçlü olmasına ihtiyacı var. Çünkü biliyoruz ki, bu milleti bölmek ve parçalamak arzusunda olanların bu hain emelleri daima içlerinde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Kahramanlarımızı Rahmet ve Şükranla Anıyorum"

Kurtuluş günlerinin yalnızca savaş günlerini hatırlamak ve geçmişi anmak olmadığını söyleyen Başkan Ergün, "Kurtuluş Günleri; Cumhuriyetimize, demokrasimize, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, çağdaş geleceğimize sahip çıkarak, barış ve kardeşlik duygularıyla, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor; bizlere bu toprakları emanet eden büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, Müftü Alim Efendi'den Kırkağaçlı Keçeci Hafız Emin Bey'e, Karaosmanoğlu Osman Bey'den Koldereli Sarı Mehmet Efe'ye kadar Manisa Merkez ve ilçelerimizden bu güzel vatan uğruna mücadele eden kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Yolumuz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur" diye konuştu.

Şiirler Okundu, Halk Oyunları Gösterileri Sahnelendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sahnelendi. Kutlama programı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kent Konseyi ve MAFOD işbirliğinde Fatih Sergi Salonu'nda açılan 'Manisa'nın Yüzü' isimli serginin ziyaret edilmesi ile devam etti. Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen protokol üyeleri, fotoğraf hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre