Kurtalan'da fahiş fiyat denetimi
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Kurtalan'da fahiş fiyat denetimi

Kurtalan'da fahiş fiyat denetimi
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Kurtalan ilçesinde kasaplara yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldığı bildirildi.

Kurtalan ilçesinde kasaplara yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldığı bildirildi.

Kurtalan Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile ilçede faaliyet gösteren kasaplarda fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere piyasadaki fiyat artışları ile ilgili gelişmeleri yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilen iş yerleri hakkında idari para cezası uyguladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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