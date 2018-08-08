Küresel Piyasalar – Avrupa'da Endeksler Karışık Seyirde

– Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişelerine ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların tekrar başlamasına paralel, Japonya ve Çin ticaret dengesi verilerinin ardından Asya borsaları karışık kapanırken, Avrupa'da da endeksler ticaret savaşı endişeleriyle karışık seyirde.

ABD'nin 200 milyar dolar değerinde Çin ürününün 16 milyar dolarlık kısmına uygulayacağı ek gümrük vergileri 23 Ağustos'ta başlıyor.

Çin de ABD'nin gümrük vergilerine yanıt olarak açıkladığı 60 milyar dolar değerindeki ürüne getirilen ek gümrük vergisi listesindeki 5 binin üzerinde kategorinin yarısından fazlasına yüzde 25 vergi uygulayacak.

AVRUPA – Avrupa'da sakin bir veri gündemi olmasına karşın, şirket kazançları ve ticaret savaşı endişelerine paralel endeksler karışık seyrediyor.

İTALYA'da Ekonomi Bakanı Giovanni Tria, yaptığı açıklamalarda hükümetin İtalya'nın Euro Böglesi'ndeki yerini sorgulamadığını söyledi ve ülkenin 2018'de yüzde 1.2, 2019'da yüzde 1.0-1.1 arasında büyüyeceğini öngördüklerini belirtti.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.52,



CAC yüzde 0.10 düşerken,



FTSE yüzde 0.52,



FTSE MIB yüzde 0.43 yükseldi,



Stoxx 600 ise yüzde 0.67 yükseldi..

ASYA – Asya borsalarında ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri gölgesinde, Japonya ve Çin'den gelen ticaret dengesi verileriyle endeksler karışık seyirle kapandı.

Japonya ekonomisinin cari fazlası Haziran'da 10.56 milyar dolar artışla yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 artışla 97.35 milyar dolara yükseldi. Beklenti Japonya'nın Haziran'da 10.98 milyar dolar cari fazla vermesiydi.

Çin'in dış ticaret fazlası Temmuz'da 28 milyar dolara geriledi. Beklenti Çin'in 39.33 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesiydi. Çin'in dolar bazındaki ihracatı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 12.2, ithalatı yüzde 27.3 arttı.

Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

Nikkei yüzde 0.08,

Shanghai yüzde 1.23 gerilerken,

HSI yüzde 0.39,

KOSPI yüzde 0. 60 yükseldi.

DOLAR endeksi hafif yükselişle 95.19 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi ise hafif yükselişle tekrar 1.16 düzeyine döndü.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.969 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.67 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.37 değer kaybetmesiyle 110.97 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.44 düşüşle 1.2880 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.03 artışla varil başına 74.67 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.03 artışla 69.19 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Salı günü 0.31 dolar artışla günü 72.58 dolara yükseldi. Pazartesi günü OPEC sepet fiyatı 72.27 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul