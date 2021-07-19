KURBAN KESİM YERLERİ HAZIRLIKLARI TAMAM
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KURBAN KESİM YERLERİ HAZIRLIKLARI TAMAM

KURBAN KESİM YERLERİ HAZIRLIKLARI TAMAM
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Bodrum Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve modern bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve modern bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler, kesim yerlerini Kurban Bayramı için hazırlamaya başladı. Satış yerlerinde denetimler sürdürülürken, satış noktalarındaki esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarına da cevap veriliyor.

Kızılağaç Deve Güreşi Arenası, Turgutreis Temizlik İşleri Şantiyesi, Kadıkalesi Cami Yanı Arazi, Yalıkavak Belediye Kademesi, Konacık ve Bitez için Konacık Mezarlıklar Müdürlüğü, Göltürkbükü Belediye Kademesi, Gündoğan Belediye Kademesi ve Ortakent Belediye Kademesi olarak belirlenen satış ve kesim noktalarında, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri günler öncesinden su, elektrik, altyapı ve gölgelendirme çalışmalarını tamamladı.

BELEDİYE'DEN DEZENFEKSİYON İLAÇLAMA VE KÜPE KONTROLÜ

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık hayvan satış yerlerinde, kurbanlıkların küpe kontrollerini satış boyunca sürdürürken Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü personeli de ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Kurban Bayramı süresince vatandaşların Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi 444 00 48 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

2021 Yılı Kurban Hizmetleri Uygulanmasına Dair Tebliği uyarınca, belirlenen yerler dışında kurban kesimi yaparak çevreyi kirletenlere Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacağı bildirildi.

KURBAN DERİLERİ TÜRK HAVA KURUMU'NA

Öte yandan, THK Bodrum Şubesi, Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yarımada genelinde kurban derilerini toplayacak. Türk Hava Kurumu tarafından, Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'nci günü, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelinin de desteğiyle mesai kavramı gözetmeksizin, yarımadadaki tüm mahallelerde kurban derilerinin toplanacağı belirtildi.

Kaynak: Habermetre

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