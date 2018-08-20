Kurban Bayramı'na Doğru

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akmurat mesajında, Kurban Bayramı'nı kutlayarak, ülkede ve tüm İslam aleminde bir Kurban Bayramı'nı daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bayramların, birliği pekiştiren, değerleri daha anlamlı ve güzel bir vesileyle canlandıran müstesna günler olduğunu kaydeden Akmurat, mesajında şunlara yer verdi:

"Kurban Bayramı vesilesi ile vurgulamak istiyorum ki birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik girişimler, beyhude bir çabadan öteye geçemeyecektir, milli ve dini duyguları, inançları, örf ve adetleriyle ülkemiz, daima birlik içinde, iri ve diri olacaktır. Sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın, milletimizin yüreğine huzur vereceğine, toplumsal dayanışmamızı pekiştireceğine olan inancım tamdır."