Kuraklık endişesi yaşayan Trakya'da çiftçinin yüzü yağışlarla güldü

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da son yağışlarla baraj, gölet ve nehirlerde su seviyesinin artması; buğday, arpa ve kanola gibi bitkileri canlandırdı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da son yağışlarla baraj, gölet ve nehirlerde su seviyesinin artması; buğday, arpa ve kanola gibi bitkileri canlandırdı.

Sonbaharda yağışın uzun yıllar ortalamasının altına düşmesiyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, yağmur ve kar yağışının ardından rahatladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde etkili olan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Uzun kuraklık döneminin ardından yağmur ve kar yağışının buğday, arpa ve kanola bitkilerine iyi geldiğini belirten Arabacı, "Çok faydalı ve zamanında yağışlar oldu. Kuruyan toprak suyla buluştu. Baraj, gölet ve nehirlerde su seviyesi arttı. İnşallah yağışlar bu şekilde devam eder, bol ve bereketli bir dönem geçiririz." dedi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise yağışların çiftçiye yeni bir umut olduğunu ifade etti.

Yeni yılın ilk döneminde metrekareye 110 kilogram yağış düştüğünü, bu yağışlarla çiftçinin endişesinin azaldığını anlatan Şaylan, "Bitkilerde kuraklık yoktu ama önümüzdeki yaz için büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyaydık. Çünkü ayçiçeği ve mısırı sulamamız gerekiyor. Bugünlerde ise hava sıfırın altında. Bizim için güzel hava bu. Bitkinin bu mevsimde fazla büyümemesi için soğuk önemli. Özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında yağışlar bu şekilde devam ederse bizi güzel bir yıl bekliyor." diye konuştu.

"Suyu gereğinden fazla kullanıyoruz"

Şaylan, bir süre önce kuruma noktasına gelen barajların son yağışlarla dolmaya başladığını dile getirdi.

Yağışın sürmesini temenni eden Şaylan, "Bu seviyedeki baraj suyu ile sulama yapamayız. Biz genellikle açık kanaldan gelen sularla vahşi sulama yapıyoruz. Bizde de kabahat var. Suyu gereğinden fazla kullanıyoruz. Fakat kapalı şebekeye geçersek şimdi 100 dönüm yer suladığımız suyla kapalı şebekede 300-400 dönüm yer sulayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise son zamanlarda etkili olan yağışlarla derelerin yine gür akmaya başladığını anlattı.

Kanola ya da buğdayda sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Saygı, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı erken ekim yapan çiftçilerimizin buğdayının yaklaşık yüzde 5'inde sinek oldu ama kar bunları temizledi. Şu an yağışlarımız yeterli. Türkiye geneli kurak ama Trakya olarak yağışla ilgili özellikle buğdayda sıkıntı yok. Bize esas nisan-mayıs gibi yağış lazım. O arada da bir yağış olursa geçen yılki gibi iyi bir hasat dönemi yaşarız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran