Kumluca'da yaş meyve ve sebze sektörünün talepleri değerlendirildi
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Kumluca'da yaş meyve ve sebze sektörünün talepleri değerlendirildi

03.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:12
Kumluca'da yaş meyve ve sebze sektörünün talepleri değerlendirildi

Antalya'da, Kumluca Ticaret Odasının (KUTSO) öncülüğünde düzenlenen toplantıda, yaş sebze ve meyve üreticilerinin talepleri masaya yatırıldı.

Antalya'da, Kumluca Ticaret Odasının (KUTSO) öncülüğünde düzenlenen toplantıda, yaş sebze ve meyve üreticilerinin talepleri masaya yatırıldı.

KUTSO'da düzenlenen toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kaş, Demre, Finike, Kumluca ilçelerinden kamu kurum müdürleri katıldı.

Milletvekili Uslu, yaptığı konuşmada, tarımın gelişmesi, çiftçinin büyümesi için sektör temsilcileri ile kamu, sivil toplum, özel sektör üçlüsü bir araya geldiklerini söyledi.

Yaş sebze ve meyvenin üretimini, pazarlanmasını ve ihracatını masaya yatırarak istişare edeceklerini vurgulayan Uslu, yasal düzenlemeler, uygulamalar, işbirliği çalışmaları, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde önemli adımlar atacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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