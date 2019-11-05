Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oluyor

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün olağanüstü genel kurul toplantısında seçiliyor.

05.11.2019 13:55
Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oluyor

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün olağanüstü genel kurul toplantısında seçiliyor. Vakfın Maslak'taki merkezinde saat 13.00'te başlayan genel kurulda, Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı belli olacak.

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirileceği olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ali Koç'un gelişi Mustafa Cengiz'in gelişi

Toplantıdan detaylar (*ARŞİV)


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.