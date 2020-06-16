Kuluçkadan çıkan kaz yavruları meralarda besleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuluçkadan çıkan kaz yavruları meralarda besleniyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Yunus Orkin, 5 yıl önce devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte, kuluçkadan çıkan 5 bin kaz yavrusunu merada besliyor.

16.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:13

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Yunus Orkin, 5 yıl önce devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte, kuluçkadan çıkan 5 bin kaz yavrusunu merada besliyor.

Çiftlikteki kuluçka makinesiyle ürettiği yavrulara kümeste özenle bakan Orkin, hayvanları daha iyi yetişmeleri ve beslenmeleri için anaç kazlarla zengin floraya sahip meralara salmaya başladı.

Yavruları kış mevsimine kadar meralarda büyüten, daha sonra yakın köylere ve birçok ile pazarlayan Orkin, devletten aldığı desteklerle kısa zamanda işlerini büyüttüğünü söyledi.

Kuluçkadan çıkan kaz yavrularının bir hafta kümeste besledikten sonra merayla buluşturduğunu belirten Orkin, "Bu yıl 5 bin yavru kaz ürettim. Bu işte pilot bölge olma yolunda ilerliyoruz. Güroymak'taki ovalar, iklim, hava koşulları ve yeşil alanlarıyla kaz yetiştiriciliği için çok uygun. Çevre ilçe ve köylerde kazlara çok talep var. Ürettiğim yavruları satıyorum. Besicilere ilaçlama ve aşı hakkında gerekli bilgileri veriyoruz. Besicilerin büyüttüğü kazları daha sonra geri alıyoruz. Burada kesim makinelerimiz var. Kesimin ardından satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Kuluçkadan çıkan kaz yavruları meralarda besleniyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Haber
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Yasmin Erbil Burcu Esmersoy
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Galatasaray
Şu an buradasınız: Kuluçkadan çıkan kaz yavruları meralarda besleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:30:52. #1.14#
title