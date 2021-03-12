Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini bildirdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini bildirdi

12.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:08
Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, kayıtların "https://turizmpersoneli.tga.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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