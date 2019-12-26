Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açıklaması Açıklaması

26.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:40

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hiçbir statüsü olmadan, yevmiye ile görev yapan Bakanlık sanatçılarının ve teknik çalışanların artık sözleşmeli personel statüsüne alındığını belirterek, "Hepsinin iş güvenliği endişesi giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Bu kapsamda maaşlarında da ciddi bir iyileştirmeye gidilmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26'ncı maddesi kapsamında "Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" hakkında açıklama yaptı.

Sanatçıların hak ve hukukunu korumak, çalışma şart ve standartlarını iyileştirmek için göreve geldiği andan itibaren Bakanlık olarak, yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayan Ersoy, misafir sanatçılarla ilgili kamuoyuna da yansıyan sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet işleyişinde getirilen devrim niteliğindeki değişimlerin ellerini rahatlattığını dile getiren Ersoy, devletin her kademesinde mevcut bürokratik sorunları da adım adım çözüme kavuşturmaya başladıklarını ifade etti.

Yönetmelikle Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinin sözleşmeli personel yapısına dair çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdiklerinin altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Hiçbir statüsü olmadan, yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız, artık Bakanlık olarak bizim sözleşmeli personelimizdir. Hepsinin iş güvenliği endişesi giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Bu kapsamda maaşlarında da ciddi bir iyileştirmeye gidilmiştir. Aynı zamanda sağlanan bu yeni statüleri ile birlikte ücretli izin hakkı da sağlanarak, genel çerçevede mevcut büyük sıkıntılar artık geride bırakılmıştır. Yeni yönetmeliklerimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA