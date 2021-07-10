Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Manavgat'ta açılan halk plajı tesisinde incelemelerde bulunması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ekolojik Araştırma Derneği'ni ziyaret etmesi Bakan Ersoy'un çalışmalar hakkında bilgi alması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Manavgat'ta açılan halk plajı tesisinde incelemelerde bulunması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ekolojik Araştırma Derneği'ni ziyaret etmesi
Bakan Ersoy'un çalışmalar hakkında bilgi alması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Serik ilçesinde incelemelerde bulunması
Bakan Ersoy'un açıklaması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manavgat ve Serik'te yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden