Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Manavgat'ta açılan halk plajı tesisinde incelemelerde bulunması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ekolojik Araştırma Derneği'ni ziyaret etmesi Bakan Ersoy'un çalışmalar hakkında bilgi alması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un...