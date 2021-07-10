Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Manavgat'ta açılan halk plajı tesisinde incelemelerde bulunması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ekolojik Araştırma Derneği'ni ziyaret etmesi Bakan Ersoy'un çalışmalar hakkında bilgi alması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Manavgat'ta açılan halk plajı tesisinde incelemelerde bulunması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ekolojik Araştırma Derneği'ni ziyaret etmesi

Bakan Ersoy'un çalışmalar hakkında bilgi alması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Serik ilçesinde incelemelerde bulunması

Bakan Ersoy'un açıklaması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manavgat ve Serik'te yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama - Haberler
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